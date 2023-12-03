Охотники застрелили сбежавшего в Ставропольском крае леопарда

Леопарда, который сбежал от хозяина в Ставропольском крае, застрелили охотники. Об этом в воскресенье, 3 декабря, рассказал «Известиям» владелец животного Дмитрий Баскаков.

«Охотники застрелили. <...> Вокруг люди живут, а люди — дороже всего. Я сказал им, что если получится живым взять, хорошо, если угроза жизни будет, значит, как получится, что же тут поделать, уже выхода нет», — сообщил хозяин леопарда.

Леопард, проживающий в станице Незлобной, сбежал от Баскакова ранее в этот же день, 3 декабря. Кошка напала на хозяина, после чего тот был госпитализирован с ранами головы и уха.

Затем животное забралось на дерево на соседнем участке. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, оно спустилось, и один из полицейских применил табельное оружие для безопасности. Леопард не пострадал, но испугался и убежал в лес.