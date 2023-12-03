Парагвайский чиновник лишился работы за подписание договора с вымышленной страной

Правительство Парагвая уволило чиновника за подписание соглашения с вымышленной страной «Соединенные Штаты Кайласа». Об этом сообщило издание Business Today 2 декабря.

«Арнальдо Чаморро, работавший в министерстве сельского хозяйства Парагвая, подписал соглашение о сотрудничестве с представителями Соединенных Штатов Кайласа», — сказано в публикации.

Как объяснил сам чиновник, представители этой страны пришли к нему с предложением установить дипломатические отношения и помочь Парагваю.

Представитель вымышленной страны Нитьянанда Парамашивам, представившись послом Соединенных Штатов Кайласа, провел встречу с Чаморро и министром сельского хозяйства Карлосом Хименесом. Диалог завершился подписанием «официального» документа. На специальном бланке и с официальной печатью министерства обозначено приветствие Чаморро и его слова благодарности за вклад Штатов Кайласа в развитие Парагвая.

В соцсети X (ранее Twitter) фейковый посол Парамашивам опубликовал пост. В публикации выражается искренняя признательность от лица вымышленной страны в адрес Парагвая за установление партнерских отношений.

Когда были выяснены обстоятельства произошедшего, Чаморро признался, что не вспомнил в ходе переговоров, где именно находятся Соединенные Штаты Кайласа, однако подписал документ, поскольку Парагваю предлагали помощь и сотрудничество.

Соединенные Штаты Кайласа — фейковая страна, основанная Нитьянандой. Этот человек бежал из Индии в 2019 году, когда его обвинили в серии изнасилований и похищений людей. Вымышленное государство названо в честь горы Кайлас, находящейся в Гималаях. У представителей страны есть даже свои аккаунты в социальных сетях.

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