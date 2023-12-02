Путин разрешил ЛУКОЙЛу покупать акции «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Limited

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому компании «Лукойл» разрешено покупать акции «ЭЛ5-Энерго», принадлежащие Uroc Limited. Документ от 1 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Лукойл» сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций», — сказано в документе.

Отмечается, что для совершения сделки не нужно получать дополнительные решения, согласия, согласования и разрешительные документы, предусмотренные российским законодательством.

Таким образом, ЛУКОЙЛ получил возможность выкупить доли Uroc Ltd в «ЭЛ5-Энерго» в 7,4%.

Ранее, 26 октября, Путин разрешил кипрской Bonum Capital проводить сделки с принадлежащими ему акциями «Газпрома», «Норникеля», ЛУКОЙЛа и «Интер РАО». Разрешение распространяется на 24 186 128 обыкновенных акций «Газпрома», 10 тыс. обыкновенных акций «Норникеля», 1 312 900 обыкновенных акций «Интер РАО», 30 530 обыкновенных акций ЛУКОЙЛа.