Из-за массового ДТП на Киевском шоссе перекрыто движение в сторону области
На 34-м км Киевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщил ночью 2 декабря Департамент транспорта столицы. Движение в сторону области перекрыто.
По данным ведомства, на место уже прибыли оперативные службы города. Этот участок шоссе рекомендуется объезжать.
По данным очевидцев, на шоссе горят эвакуатор и легковой автомобиль, находившийся на нем, а также еще один автомобиль неподалеку от грузовой машины.
Также на месте происшествия находится фура, которую может охватить огонь. Предположительно, один человек погиб.
Подробности ДТП устанавливаются.
Ранее, 27 ноября, сообщалось о массовом ДТП на кольцевой дороге в Москве. Столкнулись три грузовика и автомобиль Peugeot, следовавшие друг за другом по одной полосе. В результате один человек погиб, еще один пострадал.