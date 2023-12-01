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Более чем 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначили аресты и штрафы

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Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов
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Суды Дагестана назначили аресты и штрафы более чем 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом 1 декабря рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ», — сказала она ТАСС.

104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, 42 назначены обязательные работы.

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Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего. Первоначально были установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека были задержаны.

30 октября Владимир Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

Позднее, 3 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов на фоне новых призывов к беспорядкам в регионе обратился к жителям с просьбой не давать врагам и провокаторам манипулировать собой и раскачивать ситуацию в республике. Провокаторы продолжают в соцсетях попытки вывести молодых людей на улицы под различными предлогами, указал он.

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