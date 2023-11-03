Меликов призвал жителей Дагестана не давать манипулировать собой

Глава Дагестана Сергей Меликов на фоне новых призывов к беспорядкам в регионе обратился к жителям с просьбой не давать врагам и провокаторам манипулировать собой и раскачивать ситуацию в республике. Заявление опубликовано 3 ноября в его Telegram-канале.

Меликов обратил внимание на то, что в соцсетях опять распространяются призывы выходить на акции.

«Призываю всех моих земляков — мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев — не давать манипулировать собой и не становиться послушными куклами в руках тех, кто ответственен за гибель наших ребят в зоне спецоперации и детей в Палестине!» — написал он.

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