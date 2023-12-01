Человека сбили возле КПП Рязанского десантного училища на улице Военных Автомобилистов. Информация об инциденте появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в пятницу, 1 декабря.

На машину скорой помощи и экипаж полиции возле КПП образовательного учреждения обратил внимание очевидец, пишет РИА «7 новостей».

Официальная информация о случившемся пока не поступала. Подробности уточняются, отмечает 62INFO.ru.

Ранее, в ноябре, «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.