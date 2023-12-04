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Трудности подхода

Зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов — о том, почему мировому сообществу так и не удалось добиться долгосрочного палестино-израильского урегулирования
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В чем причины противостояния между палестинцами и израильтянами, которое длится уже более 75 лет?

Оба народа претендуют на одну и ту же территорию и не изъявляют желания искать какой-либо компромиссный вариант совместного проживания. Так было в 1947 году, когда ООН приняла план раздела Палестины на два государства, такие же настроения господствуют у палестинцев и израильтян сегодня.

При этом стороны приводят многочисленные аргументы, в том числе исторического характера, которые «подтверждают» право каждой из них на единоличное обладание этой землей. Так что можно и не пытаться найти какой-то выход из создавшейся ситуации на путях прояснения «исторической правды».

Если говорить про план раздела Палестины, то он был реализован только в части, касающейся Израиля. У палестинцев своего государства не было и нет, хотя именно в его создании многие страны, в том числе и Российская Федерация, видят единственную возможность урегулирования затянувшегося конфликта.

Есть ли понимание, что собой могло бы представлять такое образование? Да, такое понимание было достигнуто во время продолжавшихся несколько лет переговоров между заинтересованными сторонами.

Начало было положено на Мадридской мирной конференции, которая состоялась 30 октября – 1 ноября 1991 года с участием арабских стран, палестинских представителей при коспонсорстве нашей страны и США.

Тогда были созданы двусторонние переговорные треки, в том числе на палестино-израильском направлении.

Этот формат затем был дополнен секретными переговорами между Организацией освобождения Палестины и Израилем, которые велись в 1993–1995 годах в Осло при посредничестве норвежцев и, в определенной степени, египтян.

Была выработана схема достижения урегулирования, которая предусматривала, что на первом этапе мирного переустройства палестинцы получат возможность самоуправления на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а затем будут проведены переговоры для рассмотрения самых сложных вопросов — образования независимого палестинского государства, решения проблемы беженцев, определения будущего статуса города Иерусалим и тому подобного.

В тот период было достигнуто понимание, что палестинское государство — с учетом настойчивых требований израильтян — не будет иметь своей армии, в распоряжении палестинцев могли быть только «значимые» по своей численности и функционалу силы полиции и безопасности. Мне довелось представлять Российскую Федерацию на закрытых пятисторонних переговорах (представители РФ, США, Израиля, Организации освобождения Палестины, Норвегии) по созданию палестинской полиции и служб безопасности, которые проходили в 1995–1996 годах в Каире. Тогда удалось согласовать практически все сложные вопросы и был открыт путь к переговорам о «заключительном статусе», который включал вопрос о формировании независимого Палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа.

В мае 1996-го такие переговоры начались. Они проходили в небольшом египетском приморском городке Таба (тоже своего рода символ — Таба была оккупирована Израилем в 1967 году и затем возвращена Египту согласно Кэмп-Дэвидским мирным договоренностям).

Как участник этих переговоров могу подтвердить, что имелись все возможности для достижения разумного компромиссного решения вопросов. Казалось бы, открывался путь к созданию палестинского государства.

Однако уже через месяц ситуация кардинально изменилась. В Израиле к власти пришли новые, гораздо более жестко настроенные политические силы, премьер-министром стал Биньямин Нетаньяху. Переговоры по вопросам образования палестинского государства были прекращены и с тех пор не возобновлялись.

Как представляется, для возобновления движения по практической реализации идеи создания «на земле» палестинского государства требуется коренное изменение подходов руководства Израиля, да и общественного мнения в стране в целом. Пока же превалирует точка зрения, что на уступки и компромиссы с палестинцами идти не надо. От них нужно «освобождаться» путем «выдавливания» для проживания в арабских странах.

Есть и еще одно «блокирующее» обстоятельство. Палестинцы разделены между собой. Движение ХАМАС, пришедшее в секторе Газа к власти по итогам выборов 2006 года, заявило, что оно не признает официальные органы Палестинской автономии, которые осуществляют административные полномочия на Западном берегу реки Иордан.

Поэтому у палестинцев нет «единого голоса» и единой переговорной команды, чем также пользуется Израиль в своей риторике в отношении того, что у них нет «партнера по переговорам».

С учетом этих факторов можно предположить, что путь к миру на основе выполнения решений ООН о создании самостоятельного палестинского государства будет очень непростым и, скорее всего, весьма длительным.

Автор — заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор — руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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