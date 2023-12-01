В Петербурге выбрали победителей конкурса «Инвестор года»

В Санкт-Петербурге завершился конкурс «Инвестор года»: компании-победители определены.

При выборе лучших учитывался объем инвестиций, которые они направили в проекты в различных сферах: культуры и туризма, потребительского рынка и промышленности, а также социальной сфере. Также рассматривались инициативы в области развития территорий и транспортной инфраструктуры.

Кроме экономических показателей оценивалась и социальная составляющая проектов, например, количество созданных и сохраненных рабочих мест.

Лучшие идеи используют с целью выполнения поставленных президентом России задач по достижению национальных целей развития страны, обеспечению устойчивого развития экономики города и повышению качества жизни петербуржцев.

Губернатор Александр Беглов отметил, что компании города «уже становятся лидерами». «Правительство Санкт-Петербурга „ухаживает“ за инвесторами, создает все необходимые условия для того, чтобы город развивался, а инвестору было здесь удобно и хорошо», — продолжил он.

Отмечается, что благодаря участию инвесторов в активно развивающихся жилых кварталах города появилась новая дорога и поликлиника, а в историческом центре города построили высококлассный отель. По поручению президента за короткий срок проделана масштабная работа в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте. В марте была открыта вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд» на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны в Петербурге. Данное предприятие производит жизненно важные лекарства.

Благодаря инвестициям за девять месяцев 2023 года рост промпроизводства в городе составил более 10%, что является одним из самых высоких показателей в стране.

«Мы подписали первый офсетный контракт. Это хорошая практика. Сейчас думаем о том, чтобы подписать межрегиональный офсетный контракт», — добавил Беглов.

Объем вложений в экономику города увеличился на 10%. Согласно прогнозу, по итогам года инвестиции в развитие Петербурга составят 1,1 трлн рублей.