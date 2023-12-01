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У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково

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Управление аэропортом Пулково перейдет к созданному правительством России «Холдингу ВВСС». Соответствующий документ был опубликован 30 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ появился в рамках контрсанкций. Согласно тексту документа, решение было принято в связи с «угрозой национальным интересам и экономической безопасности» для России и недружественными действиями США и «примкнувших к ним иностранных государств» и международных организаций, говорится в указе.

В собственность «Холдинга ВВСС» перейдут доли в уставном капитале аэропорта, в том числе и иностранные. Известно, что уставной капитал новой компании составит 169 млрд рублей. Правительство России не станет выступать в роли учредителя холдинга.

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В сентябре глава ВТБ Андрей Костин сообщил изданию «Коммерсантъ», что немецкий холдинг Fraport AG, владеющий 25% в управляющей компании аэропорта Пулково, до конца текущего года планирует продать свою долю, несмотря на то, что холдинг до 2025 года не сможет реализовать свою часть бизнеса.

Отмечалось, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» в 2010 году получила права на управление аэропортом Санкт-Петербурга до 2040 года.

В число акционеров управляющей компании Пулково входили такие организации, как российский банк ВТБ, немецкий холдинг Fraport, инвестфонд Катара QIA и консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring Vostok.

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