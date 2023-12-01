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Непогода в Улан-Удэ заставила пассажиров рейса во Владивосток часами сидеть в самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Рейс SU3623 из Улан-Удэ во Владивосток авиакомпании «Аэрофлот» задержался более чем на девять часов из-за неблагоприятных погодных условий. Как минимум четыре часа пассажиры провели внутри самолета. Об этом 1 декабря сообщил «Известиям» генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

По словам гендиректора, коллапс в аэропорту произошел из-за начавшегося за день до этого, 30 ноября, сильного ливневого снега. По словам Гармаева, рейс SU3623 уже вылетел во Владивосток.

«Ливневый снег не дал возможности вылететь. Работы на аэродроме не прерывались ни на минуту. Все службы работают в авральном режиме», ― рассказал «Известиям» гендиректор аэропорта.

По информации онлайн-табло аэропорта «Байкал», направлявшийся в Приморье самолет по расписанию должен был вылететь в 23:55 (18:55 мск 30 ноября), однако отправился из Улан-Удэ лишь в 9:30 (4:30 мск 1 декабря). Ожидаемое время прилета во Владивосток: 16:10 (9:10 мск).

Вместе с тем в социальных сетях и мессенджерах распространяются видео, на которых отметить напряжение и недовольство пассажиров.

«Люди уже четыре часа находятся в самолете, ожидая вылета во Владивосток. Их терпение на исходе. Изначально вылет был запланирован на 23:55, однако из-за сильных осадков рейс неоднократно переносили. В конечном итоге пассажиров посадили в самолет, и с тех пор они сидят больше четырех часов, ожидая вылета», ― сказано в сообщении Telegram-канала «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

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Ранее, 15 ноября, пять рейсов задержались на вылет из аэропорта Кольцово Екатеринбурга. Причиной задержки стала плохая погода: в этот день на территории Свердловской области шел дождь, местами с мокрым снегом.

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