Реклама
Прямой эфир
Общество
«Известия» пообщались с прибывшими в Чечню беженцами из Газы
Наука и техника
В «Сириусе» представили робота-водолаза и дрон с вертикальной системой взлета
Спорт
Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции
Мир
WSJ узнала о продлении Израилем и ХАМАС перемирия еще на один день
Армия
Военная полиция РФ выявила более 220 пособников ВСУ с начала года
Мир
ХАМАС освободило израильскую невесту россиянина
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в пятиэтажке Хабаровска
Армия
В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов
Армия
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе
Армия
МО показало боевую работу минометов «Поднос» на купянском направлении
Мир
Чижов заявил о готовности РФ ответной мерой ограничить передвижение дипломатов ЕС
Общество
Почти четверть россиян будут работать 31 декабря
Общество
Огнеборцы в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар на рынке
Мир
Всемирный банк одобрил пакет программ помощи Украине на $1,2 млрд

Врач назвал наиболее часто страдающих мигренью пациентов

0
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мигренью страдают около 15% людей, при этом чаще она встречается у женщин, рассказал в интервью «Известиям» директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.

Только без мук: как в России лечат хроническую боль
По какому поводу и при каких заболеваниях нужно обратиться к врачу-алгологу

«Средний пациент с мигренью — это, в подавляющем большинстве случаев, молодая женщина», — отметил он.

Мигрень, по словам врача, одна из наиболее распространенных форм головной боли.

«В среднем примерно 14–15% нашей популяции страдают мигренью. Спектр препаратов, которые используются для лечения мигрени, достаточно широкий. Все эти лекарства у нас в России есть, как есть и клинические рекомендации, в соответствии с которыми мы ставим диагноз и лечим таких пациентов», — пояснил Шамалов.

Ключевой фактор развития мигрени, по его словам, это воспаление сосудистой стенки в области твердой мозговой оболочки.

«Это воспаление может запускаться определенными факторами, триггерами. Например, у кого-то им является красное вино, у кого-то шоколад, какой-то копченый, соленый продукт и так далее», — рассказал врач.

Как правило, по его словам, пациенты знают об этом и избегают продуктов или ситуаций, которые могут привести к развитию приступов мигрени. При этом собеседник «Известий» призвал не пускать болезнь на самотек и вовремя обращаться к врачам-неврологам за лечением.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Шамалова «Известиям» в пятницу, 1 декабря, в 10:00

«Нейрочипы не будут вживлять в мозг каждому человеку»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023