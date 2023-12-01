Врач назвал наиболее часто страдающих мигренью пациентов

Мигренью страдают около 15% людей, при этом чаще она встречается у женщин, рассказал в интервью «Известиям» директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.

«Средний пациент с мигренью — это, в подавляющем большинстве случаев, молодая женщина», — отметил он.

Мигрень, по словам врача, одна из наиболее распространенных форм головной боли.

«В среднем примерно 14–15% нашей популяции страдают мигренью. Спектр препаратов, которые используются для лечения мигрени, достаточно широкий. Все эти лекарства у нас в России есть, как есть и клинические рекомендации, в соответствии с которыми мы ставим диагноз и лечим таких пациентов», — пояснил Шамалов.

Ключевой фактор развития мигрени, по его словам, это воспаление сосудистой стенки в области твердой мозговой оболочки.

«Это воспаление может запускаться определенными факторами, триггерами. Например, у кого-то им является красное вино, у кого-то шоколад, какой-то копченый, соленый продукт и так далее», — рассказал врач.

Как правило, по его словам, пациенты знают об этом и избегают продуктов или ситуаций, которые могут привести к развитию приступов мигрени. При этом собеседник «Известий» призвал не пускать болезнь на самотек и вовремя обращаться к врачам-неврологам за лечением.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Шамалова «Известиям» в пятницу, 1 декабря, в 10:00

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