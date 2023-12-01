Врач рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на развитие неврологических осложнений

Значительная часть пациентов после перенесенного COVID-19 до сих пор жалуются на снижение когнитивных функций. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на развитие у переболевших людей неврологических осложнений, таких как инсульт, синдром Гийена-Барре и других жизнеугрожающих состояний, отметил врач.

«Исходя из количества жалоб наших пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, так называемый «мозговой туман» укладывается в когнитивные нарушения, связанные с расстройством памяти, мышления, внимательности, речевой программы», — сообщил Шамалов.

Значительная часть людей, по его словам, после перенесенного даже в легкой форме коронавируса потом долгое время жалуются на снижение когнитивных функций.

«У нас существенный пул таких пациентов. Как с последствиями в виде инсультов и синдрома Гийена-Барре, так и с состояниями, которые связаны с когнитивными нарушениями. Это достаточно постоянный контингент наших пациентов в стационарах и в поликлиниках», — подчеркнул врач.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Шамалова «Известиям» в пятницу, 1 декабря, в 10:00

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