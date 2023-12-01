Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК представил план налога на прибыль с замороженных активов РФ
Мир
Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста
Спорт
Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции
Общество
Запертую в подвале при ремонте труб собаку спасли в Омске
Спорт
Гаджимагомедов и Чикунова выиграли Национальную спортивную премию
Общество
Путин подписал указ об учреждении «Холдинга ВВСС» в рамках контрсанкций
Мир
В Белом доме признали сложность поддержки Украины в 2024 году
Мир
Al Jazeera сообщил об освобождении Израилем седьмой группы заключенных
Экономика
РФ вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе
Экономика
Россия продлит сокращение поставок нефти до конца I квартала 2024 года
Мир
Bloomberg сообщило об ущербе европейских агрофирм из-за украинского сахара
Мир
Обязательную проверку документов в Закарпатье ввели 1 декабря
Мир
Птенцы киви впервые за 100 лет родились в дикой природе
Происшествия
Лошадь погибла от удара током в центре Москвы

Глава комитета Совфеда Тимченко: сенатор Владимир Лебедев умер от инфаркта

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале в четверг, 30 ноября.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов», — прокомментировал он произошедшее.

Он рассказал, что встречался с Лебедевым за несколько дней до смерти.

Также Никитин выразил соболезнования родным и близким сенатора, его сыновьям Андрею и Ивану, супруге Наталии, а также всем друзьям и знакомым.

Между тем глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил «РИА Новости», что причиной смерти Лебедева стал инфаркт.

«Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде, в субботу или воскресенье, когда решат родные», — рассказал он.

Тимченко добавил, что сенатора похоронят в Нижнем Новгороде, «в субботу или воскресенье, когда решат родные», добавила «Газета.Ru».

Матвиенко рассказала Путину об итогах работы Совфеда
На встрече с президентом она также сообщила об обновлении состава сенаторов

Лебедев родился в 1962 году в Гродненской области Белоруссии. Он окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «радиоинженер», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Институт развития бизнеса.

С 1997 года Лебедев занимал руководящие должности в компаниях «Лукойл-Нижний Новгород» и «Нижновэнерго». В 2004-м он стал заместителем председателя правительства Кировской области, затем с 2005 по 2007 год руководил ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5».

В 2009 году Лебедев вернулся в Нижний Новгород на должность заместителя губернатор области по вопросам ЖКХ и энергетики. Через три года он был назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии России, а затем с апреля 2013 года по октябрь 2014-го возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

В сентябре 2014 года Лебедев стал членом Совета Федерации от правительства Нижегородской области, его полномочия истекали в 2028 году. В верхней палате парламента Лебедев занимал должность первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023