Глава комитета Совфеда Тимченко: сенатор Владимир Лебедев умер от инфаркта

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале в четверг, 30 ноября.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов», — прокомментировал он произошедшее.

Он рассказал, что встречался с Лебедевым за несколько дней до смерти.

Также Никитин выразил соболезнования родным и близким сенатора, его сыновьям Андрею и Ивану, супруге Наталии, а также всем друзьям и знакомым.

Между тем глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил «РИА Новости», что причиной смерти Лебедева стал инфаркт.

«Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде, в субботу или воскресенье, когда решат родные», — рассказал он.

Тимченко добавил, что сенатора похоронят в Нижнем Новгороде, «в субботу или воскресенье, когда решат родные», добавила «Газета.Ru».

Лебедев родился в 1962 году в Гродненской области Белоруссии. Он окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «радиоинженер», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Институт развития бизнеса.

С 1997 года Лебедев занимал руководящие должности в компаниях «Лукойл-Нижний Новгород» и «Нижновэнерго». В 2004-м он стал заместителем председателя правительства Кировской области, затем с 2005 по 2007 год руководил ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5».

В 2009 году Лебедев вернулся в Нижний Новгород на должность заместителя губернатор области по вопросам ЖКХ и энергетики. Через три года он был назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии России, а затем с апреля 2013 года по октябрь 2014-го возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

В сентябре 2014 года Лебедев стал членом Совета Федерации от правительства Нижегородской области, его полномочия истекали в 2028 году. В верхней палате парламента Лебедев занимал должность первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.