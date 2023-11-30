В Орле завершили трехлетнюю реконструкцию Красного моста

В Орле завершили реконструкцию Красного моста через реку Оку, продлившуюся почти три года. Движение по переправе открыли 30 ноября, сообщил мэр Юрий Парахин.

«Почти полтора века назад наши предки возвели на этом месте первое капитальное строение. Отсюда начинается история города Орла. <…> На протяжении столетий эту переправу не раз восстанавливали и ремонтировали, она приобретала различные названия. Она — своеобразный индикатор самых переломных событий страны, потому и является объектом культурного наследия», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Как уточняет InfoOrel.ru, с 30 ноября возобновлено автомобильное движение. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать по восстановленным маршрутам.

Контракт на реконструкцию Красного моста стоимостью 1,41 млрд рублей власти заключили в ноябре 2020 года с ООО «Ремспецмост». Саму переправу закрыли в феврале 2021-го. Вскоре выяснилось, что гендиректор фирмы совместно с другими лицами растратили 179 млн рублей. В декабре 2021-го компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.

После этого было сделано еще несколько попыток найти подрядчика на завершение реконструкции моста. В итоге контракт получило московское ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», которая согласилась выполнить работы за 1,6 млрд рублей.

Последний раз Красный мост капитально ремонтировали в 1999 году, пишет ИА «Абирег». Об очередном обновлении власти заговорили в 2018-м, тогда проект оценивался в 1 млрд рублей. Поиск подрядчика стартовал в конце 2019 года.