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Подрядчика Красного моста в Орле внесли в реестр недобросовестных поставщиков

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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Орловской области включило ООО «Ремспецмост», которое занималось реконструкцией Красного моста в Орле, в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает городская администрация.

Недавно мэрия расторгла контракт с компанией на ремонт моста и обратилась к антимонопольщикам с ходатайством о внесении подрядчика в РНП. Компания не сможет участвовать в госзакупках в течение двух лет. Также ограничения наложены на учредителей фирмы, пишет ИА «Абирег».

Контракт на реконструкцию Красного моста в Орле был заключен в ноябре 2020 года. До этого торги срывались более пяти раз. ООО «Ремспецмост» предложило выполнить работы за 1,41 млрд рублей при начальной стоимости в 1,49 млрд рублей. Сдать объект планировалось в ноябре 2022 года.

В июне 2021-го региональный прокурор Владислав Малкин, побывавший на месте работ, поручил провести проверку законодательства при расходовании бюджетных средств. Установлено, что гендиректор ООО «Ремспецмост» совместно с другими лицами растратили 179 млн рублей. В сентябре было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата». Недавно организация вернула 170 млн рублей неотработанного аванса властям.

Кроме того, расследуются еще два уголовных дела, связанных с Красным мостом. Речь идет о получении травм несовершеннолетними при демонтаже трамвайных рельсов и использовании подложных документов при заключении контракта.

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