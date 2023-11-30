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Уборщица отеля в испанском Бенидорме обворовала туристов и попалась на камеру

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Фото: Daily Mail
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Уборщица отеля в испанском курортном городе Бенидорм обворовала туристов и попалась на скрытую камеру. Об этом сообщило издание Daily Mail в своей публикации от 28 ноября.

Аластер и Сью Коннер отдыхали в отеле Magic Natura Resort вместе со своим 15-летним сыном Джеком в сентябре, и после пропажи пачки сигарет и флаконов с духами они приняли решение установить скрытные камеры в своем номере.

В один день пара решила сфотографировать свои вещи перед тем, как уйти, а их сын спрятал свой ноутбук в туалетном столике, включив режим записи. Затем они просмотрели полученный материал и увидели, что уборщица рылась в их вещах и прятала их себе под футболку. По словам супругов, у них пропало вещей на сумму в €750 (73 тыс. рублей), в числе которых €385 наличными, духи и купленные в аэропорту сигареты.

«Я не мог поверить в то, что видел. Мне было противно», — сказал Аластер.

По его словам, семья потратила £5,5 тыс. (616,6 тыс. рублей. — Ред.) на отпуск, который им даже не понравился. Аластер добавил, что они обратились в туристическую компанию, где им пообещали возместить убытки.

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В апреле телеканал CBS сообщил, что в аэропорту Торонто неизвестные похитили контейнер с золотом и другими ценными предметами стоимостью около $15 млн. По его информации, похитители получили доступ к открытой части склада аэропорта, арендуемой третьей стороной и находящейся за пределами основной линии безопасности, где осуществили кражу.

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