Московская компания отправила краснодарским спортшколам 40 аппаратов для анализа состава тела

40 биоимпедансных анализаторов отгрузил в детские спортивные школы Краснодара московский производитель медицинской техники, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Анализаторы столичного производителя НТЦ „Медасс“ используют в отделениях диетологии, интенсивной терапии, при скрининговых обследованиях населения и фитнес-тестированиях для контроля физической подготовки спортсменов. Недавно компания поставила 40 таких устройств в Краснодар для работы на базе детских спорторганизаций. С помощью этого оборудования специалисты будут выявлять состав тела юных спортсменов и на основании полученных отчетов разрабатывать индивидуальные программы питания и тренировочные рекомендации для достижения максимальных результатов», — рассказал Владислав Овчинский.

Биоимпедансные анализаторы позволяют специалистам оценивать показатели липидного, белкового и водного обмена, скорость метаболических процессов, а также количество жира, жидкости, мышечной и костной массы в организме. Методика основана на измерении сопротивления биологических тканей при проведении через организм электрического тока. Такой способ анализа неинвазивен, безопасен и может использоваться для людей в возрасте от пяти до 85 лет.

Как рассказали представители НТЦ «Медасс», в год компания выпускает не менее 500 устройств, которые используются во всех регионах страны. «Наши приборы пользуются стабильным спросом на рынке благодаря их надежности и высокой точности. Мы активно работаем над созданием российских стандартов в этой области и участвуем в московских и государственных программах по обеспечению различных учреждений своим оборудованием», — пояснила генеральный директор компании Татьяна Крючкова.