Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

Московская компания отправила краснодарским спортшколам 40 аппаратов для анализа состава тела

0
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

40 биоимпедансных анализаторов отгрузил в детские спортивные школы Краснодара московский производитель медицинской техники, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Анализаторы столичного производителя НТЦ „Медасс“ используют в отделениях диетологии, интенсивной терапии, при скрининговых обследованиях населения и фитнес-тестированиях для контроля физической подготовки спортсменов. Недавно компания поставила 40 таких устройств в Краснодар для работы на базе детских спорторганизаций. С помощью этого оборудования специалисты будут выявлять состав тела юных спортсменов и на основании полученных отчетов разрабатывать индивидуальные программы питания и тренировочные рекомендации для достижения максимальных результатов», — рассказал Владислав Овчинский.

Биоимпедансные анализаторы позволяют специалистам оценивать показатели липидного, белкового и водного обмена, скорость метаболических процессов, а также количество жира, жидкости, мышечной и костной массы в организме. Методика основана на измерении сопротивления биологических тканей при проведении через организм электрического тока. Такой способ анализа неинвазивен, безопасен и может использоваться для людей в возрасте от пяти до 85 лет.

Как рассказали представители НТЦ «Медасс», в год компания выпускает не менее 500 устройств, которые используются во всех регионах страны. «Наши приборы пользуются стабильным спросом на рынке благодаря их надежности и высокой точности. Мы активно работаем над созданием российских стандартов в этой области и участвуем в московских и государственных программах по обеспечению различных учреждений своим оборудованием», — пояснила генеральный директор компании Татьяна Крючкова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023