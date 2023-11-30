Владельцам гостевых домов в селах разрешили заселять туристов

В расположенные на сельскохозяйственных участках гостевые дома теперь официально разрешили селить туристов. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«На местах приезжим зачастую предлагают поселиться в жилье, которое находится на землях сельхозназначения. Это такие небольшие гостевые дома, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению путешественников <....> Теперь такое ограничение снимается», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что владельцы таких мест смогут больше работать «по этому направлению». К подобным проектам в регионах растет интерес, добавил он.

Ранее в этот день Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о легализации гостевых домов. Он предусматривает проведение эксперимента с 1 апреля 2024-го по 31 декабря 2026 года на территории Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

«Для попадания в реестр гостевой дом должен отвечать нескольким условиям: владелец должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства, либо он может быть зарегистрирован в другом жилье, если оно находится на том же участке, что и гостевой дом», — говорится в сообщении на сайте Думы.

Гостевые дома должны будут войти в специальный реестр классифицированных гостиниц. Кроме того, реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

Ранее в этот день Госдума приняла в третьем чтении закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции. Так, уточняются понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «впервые ищущие работу», «профилирование». Кроме того, вводится новый порядок получения статуса безработного.