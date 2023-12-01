Назарбаев обвинил страны Запада и НАТО в продвижении к границам России

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что страны Запада планомерно вели антироссийскую политику, позволяя НАТО всё ближе продвинуться к границам России. Об этом говорится в книге политика «Моя жизнь. От зависимости к свободе», опубликованной в пятницу, 1 декабря.

Одной из причин тому Назарбаев назвал ошибку первого президента СССР Михаила Горбачева, который не задокументировал обещание о том, что НАТО не будет продвигаться на восток. Об этом в одной из бесед с ним обмолвился Джеймс Бейкер, занимавший тогда пост госсекретаря США.

«Тот (Горбачев. — Ред.) поверил на слово и словно закрыл эту тему. Это ли поступок профессионального политика? Запад, который где-то соблюдает, а где-то не соблюдает даже письменные договоренности, очень легко отошел от этого устного обещания. С того времени все страны бывшего социалистического лагеря и все государства балтийского побережья были приняты в НАТО. Российский пояс безопасности заметно сузился. Наконец, Украина выразила намерение вступить в НАТО (опаснее стала идея о восстановлении статуса ядерной державы)», — подчеркнул он.

Назарбаев также напомнил, что Киев уклонился от выполнения Минских соглашений, подписанных четырьмя государствами для урегулирования украинского кризиса. В феврале 2022 года, пишет он, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, объяснив это просьбой лидеров Донбасса о защите. В ответ на этот шаг в отношении Москвы были введены беспрецедентные санкции, а вся ответственность за возникший кризис была фактически возложена на РФ.

«Все годы НАТО продвигалось всё ближе к границам России. Сколько оружия и средств поставлено Западом для этого [конфликта]. Всё это не приближает мир, а разжигает войну. Возможно, они этого и хотят», — отметил Назарбаев, добавив, что любой конфликт всегда заканчивается переговорами, и выразив надежду на то, что Москва и Киев как можно скорее сядут за стол переговоров.

Кроме того, бывший казахстанский лидер напомнил о том, что еще в 1950 году Уинстон Черчилль, возглавлявший британское правительство, призывал начать подготовку к войне против Советского Союза. Так он хотел помешать возникновению в мире еще одной великой державы.

«Был разработан соответствующий план. Хотя войны не случилось, но такая борьба велась постоянно и разными методами. Теперь с Россией, чтобы развалить ее. Думается, что [конфликт] в Украине имеет те же корни. Нашелся удобный момент рассорить два братских народа и руками украинцев достичь той же цели», — заключил политик.

Книга Назарбаева была опубликована 1 декабря. В ней рассказывается о жизненном пути самого политика, описываются крах СССР, становление независимого Казахстана, мировые события и роль Назарбаева в них, вспоминаются те, с кем ему довелось пересечься на политической арене. Первый президент республики дает оценку историческим изменениям.

Он описывает свои личные отношения с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Касым-Жомартом Токаевым, Маргарет Тэтчер, Жаком Шираком, Герхардом Шредером, Тургутом Озалом, Реджепом Эрдоганом, Сильвио Берлускони, Ангелой Меркель и многими другими.