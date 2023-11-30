Льготы для матерей-одиночек в 2023 году — что нужно знать

Растить ребенка в одиночку — сложная задача, в том числе с финансовой точки зрения. Чтобы поддержать матерей и отцов, которые взяли на себя такой труд, государство предоставляет им различные льготы и пособия. О том, на что может рассчитывать единственный родитель, читайте в материале «Известий».

Кто такие матери-одиночки в 2023 году

Единой формулировки понятия «мать-одиночка» или «отец-одиночка» в российском законодательстве нет. В разных документах используются такие термины, как «единственный родитель», «неполная семья», «одинокая мать». При этом в зависимости от области применения их трактовки будут различаться.

Согласно Трудовому кодексу, одинокие матери могут рассчитывать на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. Однако в документе не уточняется, кто именно попадает в эту категорию граждан. Поэтому чаще всего пользуются пояснением пленума Верховного суда. В нем сказано, что матерью-одиночкой считается женщина, которая растит ребенка без отца, то есть он не указан в свидетельстве о рождении, признан пропавшим без вести, лишен родительских прав, недееспособен или находится в заключении.

В налоговом законодательстве есть понятие «единственный родитель», это может быть как мужчина, так и женщина. В таком случае человеку полагается двойной налоговый вычет за ребенка. Основанием для его получения становится полное отсутствие второго родителя: он не указан в документах или признан без вести пропавшим. Также эту льготу дают в случае, если информация об отце в свидетельстве о рождении записана со слов матери.

Кроме того, матерью-одиночкой признается:

женщина, которая родила ребенка вне официального брака при условии, что отцовство не было установлено добровольно или через суд;

женщина, родившая ребенка в браке или в течение 300 дней после развода, если бывший супруг оспорил отцовство через суд;

женщина, удочерившая или усыновившая ребенка вне брака.

При этом развод не является основанием для получения статуса матери-одиночки, даже если бывший муж не платит алименты. Также отцом ребенка автоматически признается экс-супруг женщины, если малыш появился на свет в течение 300 дней после расторжения брака. Нельзя получать льготы для одиноких матерей, если отцовство было установлено добровольно или через суд.

В случае, когда женщина рожает ребенка в течение 300 дней с даты смерти мужа, покойный супруг также считается отцом ребенка по умолчанию. Тогда государство назначает выплаты по потере кормильца.

Матери-одиночки могут рассчитывать как на федеральные, так и на региональные льготы. При этом отдельных пособий для единственных родителей в законе нет, но они могут получить те же выплаты на детей, что и полные семьи.

Трудовые льготы для матерей-одиночек в 2023 году

Матери-одиночки, которые работают официально, могут рассчитывать на некоторые трудовые льготы. Например, им положены дополнительные 14 дней отпуска в год без сохранения заработной платы. Его можно присоединить к оплачиваемому отпуску или использовать отдельно, в том числе по частям. Однако накопить таким образом дни отдыха не получится, так как на следующий год они не переносятся.

Кроме того, работодатель не имеет права по собственной инициативе уволить мать-одиночку, которая воспитывает ребенка до 14 лет. Если у ребенка есть группа инвалидности, период защиты от увольнения продлевается до его совершеннолетия.

Однако из этого правила есть исключения. Женщину разрешается уволить, при ликвидации организации, неисполнении трудовых обязанностей, систематических прогулах или предоставлении подложных сведений при устройстве на работу.

Также матери, самостоятельно воспитывающие ребенка, могут потребовать сокращения рабочих часов. При этом зарплата будет выплачиваться пропорционально отработанному времени.

Помимо этого, мать-одиночку нельзя отправить в командировку без ее согласия. Это также касается ночных смен, работы в выходные и праздничные дни. Работодатель не имеет права вводить санкции за отказ сотрудницы от поездки или сверхурочного труда, более того, он обязан в письменной форме сообщить ей о возможности отказаться.

Налоговые льготы для матерей-одиночек в 2023 году

Все трудоустроенные родители могут подать заявление на налоговый вычет за детей. Он составляет 1,4 тыс. рублей в месяц за первого и второго ребенка и 3 тыс. рублей за третьего.

Из зарплаты сотрудников ежемесячно вычитают НДФЛ в размере 13%. Поэтому при зарплате в 50 тыс. рублей на руки выдается 43,5 тыс. рублей. Налоговый вычет дает возможность немного снизить сумму, из которой платится налог. Так, если работник получает 50 тыс. рублей и у него один ребенок, то НДФЛ взимается с 48,6 тыс. рублей. Таким образом зарплата чуть-чуть повышается. Льгота перестает действовать, когда годовой доход родителя достигает 350 тыс. рублей и возобновляется в следующем году.

Для одиноких родителей налоговый вычет будет двойным, то есть 2,8 тыс. рублей за первых двух детей и 6 тыс. рублей за третьего.

Чтобы получить двойной вычет, нужно написать работодателю заявление и предоставить документы, подтверждающие, что ребенка растит один родитель. Это может быть свидетельство о рождении с незаполненной графой «отец», справка из загса по форме № 2, свидетельство о признании человека без вести пропавшим и т.д. Заявление достаточно написать один раз, обновлять его каждый год не нужно.

Пособия для матерей-одиночек в 2023 году

Отдельных денежных пособий для матерей-одиночек на федеральном уровне нет, но они могут получить различные детские выплаты. Кроме того, у матерей, воспитывающих ребенка без отца, выше шанс на пособия для малоимущих, так как бюджет семьи составляют доходы только одного родителя.

С 1 января 2023 года семьям с детьми выплачивают единое пособие для беременных женщин и детей с рождения до 17 лет. Если ребенок поступает на очное отделение вуза, период получения пособия продлевается до его 23-летия. При этом доход семьи на одного человека должен быть меньше регионального прожиточного минимума. Также все взрослые должны работать, состоять на учете в центре занятости или иметь уважительную причину отсутствия дохода (служба в армии, болезнь, беременность и т.д.).

Размер выплат составляет 50% от прожиточного минимума в регионе. Если вместе с выплатой доход семьи всё еще ниже прожиточного минимума, сумма пособия будет увеличена до 75% или 100% соответственно.

Кроме того, матери-одиночки также имеют право на материнский капитал. В 2023 году он составляет 586.9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго. С 1 февраля 2024 года выплата за первенца вырастет до 631 тыс. рублей, а за второго — до 834 тыс. рублей. При этом, если часть маткапитала уже была потрачена, оставшаяся сумма всё равно будет проиндексирована на 7,5%.

Руководство субъектов также может устанавливать свои пособия и льготы для матерей-одиночек. Узнать о них можно на региональном портале «Госуслуги», на сайте городской администрации или в службе соцзащиты.

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