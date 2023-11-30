Прокуратура потребовала ликвидировать незаконные свалки в Якутии

Прокуратура через суд добилась решения о ликвидации несанкционированных свалок в Момском районе Якутии. Обязанность об исполнении исковых требований возложили на администрацию муниципалитета.

По данным ИА SakhaNews, две незаконные свалки были обнаружены на территории прилегающей к селу Хонуу. Их площадь составляет 239 кв. м. В прокуратуре отмечают, что власти длительное время не принимали мер по ликвидации скоплений мусора.

Суд поддержал исковое требование прокуратуры и обязал администрацию ликвидировать свалки. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

В Иркутской области с начала 2023 года ликвидировали 63 свалки в лесах. Их общая площадь составляла 64,6 га. Вывезено 5,6 тыс. куб. м мусора.