В Санкт-Петербурге продолжается очистка города от снега

Муниципальные службы Санкт-Петербурга успешно продолжают уборку снега с городских улиц. Об этом сообщили в комитете по благоустройству правительства Санкт-Петербурга.

Как отметили в комитете по благоустройству, дорожники постепенно прокладывают путь автомобилистам, общественному транспорту и пешеходам. Оперативному вывозу снега мешает плотный трафик, поэтому осадки сдвигают к обочинам. Ночью снег будет убран начисто. Накануне на утилизацию было отправлено 31 тыс. кубометров зимних осадков.

В уборке снега задействованы 884 машины и 933 работника ручного труда. Дорожки и площадки в парках, скверах, на бульварах приводит в порядок 981 специалист и 289 тракторов и грузовиков садово-парковых предприятий

Благодаря своевременной информации метеорологов, городские службы подготовились к приходу циклона и в настоящее время работают в усиленном режиме. Максимальное внимание уделяется набережным, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и подходам к объектам образования и здравоохранения. Чтобы обеспечить безопасность всех участников движения, дорожные поверхности обрабатываются противогололедными материалами.

На четверг синоптики обещали сложную метеорологическую обстановку и продолжение снегопада. Городские власти обратились к петербуржцам с призывом быть осторожными и взаимовежливыми.