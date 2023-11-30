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Фестиваль в Териберке назвали лучшим музыкальным событием в России

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Арктический фестиваль «Териберка» признали лучшим музыкальным событием. Он стал победителем ежегодной международной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций «Премия bema!» (Best Experience Marketing Awards) в номинации «Лучший музыкальный фестиваль». Церемония награждения прошла в Москве.

ИА «Би-порт» уточняет, что фестиваль «Териберка» признан самым зрелищным проектом, ориентированным на популяризацию культурно-музыкальной жизни города, региона или страны для привлечения турпотоков и повышения лояльности граждан.

По словам главы регионального комитета по культуре Александра Елисеева, приятно, что жюри решило отметить вклад этого музыкального события в развитие Мурманской области и Арктики.

«Премия bema!» является международным событием в индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Экспертный совет выбирает лучшие проекты РФ. Основная задача премии — развитие событийного маркетинга страны, укрепление профессионального сообщества, создание площадки для обмена опытом.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в 2024 году включат вопросы о полярном сиянии в аттестацию гидов. В региональном комитете по туризму объяснили, что уже сейчас полярное сияние — это не просто фотография, а туристический продукт.

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