Мурманских гидов обяжут знать всё о северном сиянии

В Мурманской области в 2024 году включат вопросы о полярном сиянии в аттестацию гидов. Об этом сообщил глава регионального комитета по туризму Александр Елисеев, выступая на селекторном совещании о готовности к зимнему туристическому сезону.

По словам Елисеева, которые приводит ИА «Би-порт», уже сейчас полярное сияние — это не просто фотография, а туристический продукт. Туроператоры предлагают его с аттестованными гидами и с инфраструктурой, которая поддержана в рамках нацпроекта. В качестве примера Елисеев привел первый арктический пляж в Мурманской области, открытый этим летом. Зимой он станет площадкой для наблюдения за северным сиянием.

Кроме того, этой зимой в Мурманске откроется ярмарка «На Севере – тепло» с арктической кухней, в Оленегорске состоится фестиваль «Морозко», а в Ковдоре – Гиперборейский Новый год.

Ранее, в начале ноября, сообщалось, что кроваво-красное северное сияние озарило небо над южными регионами России, а также над Уралом и Сибирью. Причиной небесной аномалии была сильная магнитная буря, вызванная выбросами корональной массы на Солнце.