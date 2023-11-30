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РЕН ТВ покажет новые серии остросюжетного сериала «РембО» 3 декабря

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ 3 декабря покажет экшен-сериал «РэмбО», в котором важную операцию по поимке особо опасного преступника возглавила овчарка по кличке Рэм, пополнившая ряды экспериментального отряда СОБР. Зрителей картины ожидают погони, перестрелки и экшен-сцены. Об уникальности сериала в четверг, 30 ноября, рассказал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Большая часть сериала «РембО» — экшен-сцены, драки, захватывающие погони, ожесточенные перестрелки. Будни экспериментального кинологического отряда СОБР — элитные спецназовцы рискуют жизнью в борьбе с боевиками, матерыми преступниками и делают всё, чтобы мирные улицы такими и оставались. В центре сюжета спецназовец Стас Демин в исполнении актера Антона Пампушного и его верный напарник — пес по кличке Рэм, его играет немецкая овчарка по кличке Барт.

«С таким партнером я играю в первый раз. Он очень талантливый парень и очень образованный, поэтому с ним работать легко. Те уровни работы, которые он выполняет, я еще не видел, чтобы собака выполняла на площадке», — признается Пампушный.

Это первый российский фильм, в котором боевая собака — полноценный главный герой. Дрессировщица Александра Степанова говорит, что Барт не играет роль, он живет в кадре.

«Он любит съемки, иногда даже чрезмерно любит. Когда он слышит «камера, мотор», он рвется в бой и очень огорчается, когда в кадре не он <…>. Работать он очень любит. Съемки — это его жизнь», — рассказывает дрессировщица Барта Александра Степанова.

Продюсер картины — Владимир Тюлин, благодаря ему на экран вышли сериалы-хиты «СМЕРШ», «Зигзаг» и «Библиотекарь», которые вошли в топ просмотров на РЕН ТВ и в онлайн-кинотеатрах. Фирменный стиль — интрига, сумасшедшая динамика, спецэффекты — прослеживается и в новом проекте, отметил корреспондент.

Премьера сериала состоялась весной, поклонники проекта с нетерпением ждали продолжения. Создатели и актеры обещают удивить телезрителей.

«Что ждет зрителей в продолжении? Не раскрывая сюжетов, я думаю, что ждет большая любовь, большой экшен. Главный герой пересматривает свои взгляды на жизнь, учится любить. И что-то в конце ждет героическое», — добавил актер театра и кино Андрей Алладин.

Подвиги, опасные испытания и захватывающие операции зрители РЕН ТВ увидят 3 декабря.

Ручная работа: почему «Оборотень» — не просто боевик
Экшен-триллер устанавливает новую планку хореографии драк в российских сериалах

Ранее, 26 ноября, на телеканале РЕН ТВ состоялась премьера экшен-сериала «Оборотень». Главного героя Андрея Лазарева играет Денис Шведов, он сотрудник засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. Помогает обрести себя герою Шведова напарник Петр в исполнении Максима Щеголева. Вместе парни — боевой тандем, в котором Петр — куратор, а Андрей — универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку.

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