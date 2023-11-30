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Американские политологи оценили роль Киссинджера в мировой политике

Политолог Расмуссен: Киссинджер был одним из последних для США настоящих дипломатов
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bao Dandan
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ушедший из жизни 29 ноября в возрасте 100 лет, внес большой вклад в американскую политику, в частности помог Белому дому прекратить войну во Вьетнаме. Об этом 30 ноября рассказали «Известиям» американские политологи.

Как отметил отставной подполковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, Киссинджер был одним из последних для США настоящих дипломатов.

«Он был настоящим политиком и просто вдохновителем, я думаю, именно он помог закончить войну. Ведь его история началась в Германии, и их семья сбежала во время нацистской Германии, приехала в Нью-Йорк, вырос здесь, а затем стал серьезным игроком в мировой политике. Он помог закончить войну во Вьетнаме», — поделился мнением политолог.

Расмуссен указал, что дипломат помог выстроить отношения КНР и США, также установил хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией. Он напомнил, что Киссинджер был советником четырех американских президентов.

«При президенте Никсоне он был просто гигантом в области дипломатии и внешней политики и стал настоящим примером для подражания. Думаю, к сожалению, иногда люди не прислушиваются к тем, кто обладает такой мудростью. Но он продолжал участвовать и помогать в делах до самой смерти», — продолжил политолог.

Он поделился мнением, что отношения между Вашингтоном и Москвой смягчились благодаря Киссинджеру, так как он играл ключевую роль в переговорах президента США Рональда Рейгана и лидера СССР Михаила Горбачева. Киссинджер с уважением относился к Китаю и России, так как понимал, что они — глобальные игроки.

«Я думаю, он избежал Вьетнама, помог покончить с ним, эта война была настоящим кошмаром для нас. По большей части он был сторонником мира и позитивных международных отношений», — заключил Расмуссен.

Американский политический аналитик Гарланд Никсон отметил, что в молодости Киссинджер казался самой влиятельной фигурой американской дипломатии. Однако он был причастен к развязыванию США большинства конфликтов последних десятилетий во всем мире, многие американцы полагали, что дипломат может быть причислен к военным преступникам.

«Сейчас, однако, ситуация иная: Киссинджер оставался для нас голосом разума, к которому не всегда американцы прислушивались с должным вниманием. Сейчас, когда у нас у власти такие персонажи, как Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Джейк Салливан, Киссинджер на их фоне не кажется страшным монстром. И это проблема! На его примере видно, как сильно деградировала политика США: из человека, который был причастен к большому количеству военных действий, он стал голосом разума на фоне современных политиков», — добавил он.

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Накануне Reuters сообщило, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет дома в Коннектикуте.

Генри Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. В 1938 году его семья переехала в Нью-Йорк.

С 1969 года Киссинджер был советником президента США по национальной безопасности, а в 1973 году был назначен госсекретарем страны. До 1977 года он играл значительную роль во внешней политике Соединенных Штатов: был инициатором политики разрядки в отношениях США и СССР, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было привести к завершению войны во Вьетнаме.
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