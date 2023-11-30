Ученые выявили снижение мозговой активности у переболевших COVID-19

Российские ученые с помощью нейросетей проанализировали активность мозга пациентов, перенесших COVID-19. Исследования показали, что инфекция влияет на работу левого полушария мозга, отвечающего за речь. В результате после болезни у людей возникали сложности с подбором слов и другие речевые дисфункции.

Полученные данные можно использовать для разработки новых методов реабилитации после коронавирусной инфекции, полагают авторы исследования. По мнению экспертов, причиной подобных нарушений может быть воспаление в мозге, которое приводит к нарушению его кровоснабжения и питания.

«Паттерны мозговой активности людей, переболевших ковидом, — снижение низких частот ЭЭГ, подавление альфа-ритма, — могут быть признаком тревожных и депрессивных состояний», — говорит клинический психолог, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.

По словам специалиста, до 10% больных нейроковидом сохраняют различные патологии речевых и мыслительных функций и вообще когнитивных процессов, таких как память и внимание, более трех месяцев. В этом случае можно использовать методы психотерапии, позволяющие преодолевать тревожные и депрессивные состояния, если они носят устойчивый характер на протяжении длительного времени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 30 ноября, в 10:00:

Мозговая пассивность: у переболевших COVID-19 падает словарный запас