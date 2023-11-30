Для экипажей ВМФ России введут новый учебный курс по борьбе с морскими дронами

В программу боевой подготовки надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России войдет новый учебный курс — отражение атаки безэкипажных катеров. Об этом рассказал источник «Известий» в Минобороны РФ. По его словам, новые боевые упражнения уже опробованы на всех флотах.

«Мы учим экипаж грамотно маневрировать при атаке дрона, чтобы гарантированно уничтожить его огнем артиллерии или крупнокалиберных пулеметов на безопасной дистанции, ставить помехи средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.), вести визуальную и радиотехническую разведку», — рассказал собеседник издания.

Эксперты подтвердили важность обучения экипажей борьбе с морскими дронами в условиях, когда вооруженные формирования Украины сделали ставку на атаки кораблей ВМФ России с помощью безэкипажных катеров.

«Самое важное — своевременно обнаружить такую цель. Поэтому необходимо грамотно организовать круглосуточное наблюдение за морской поверхностью. Алгоритм действий прост: наблюдение, обнаружение, уничтожение. Также экипажу надо быть готовым к маневрированию, чтобы уйти от удара. Для уничтожения таких дронов, конечно, будут задействованы пушки и пулеметы», — объяснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Также эксперт уточнил, что хорошо было бы задействовать скорострельные автоматические орудия АК-630, которые раньше были ориентированы для борьбы с крылатыми ракетами, и усилить корабли крупнокалиберными пулеметами, а в бухтах организовать береговую охрану.

Кораблям ВМФ важно работать совместно с самолетами и вертолетами. В частности, с российскими истребителями, которые благодаря радиолокационным станциям (РЛС) хорошо видят такие катера.

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Снять волнение: экипажи кораблей ВМФ обучат бороться с морскими дронами