Реклама
Прямой эфир
Мир
Вице-президент США Харрис намекнула на «восстание машин» в будущем
Общество
Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные
Экономика
Минфин отказал регионам в праве регулировать время работы «наливаек»
Происшествия
Двоих жителей ДНР предостерегли от контактов со спецслужбами Украины
Мир
Дочь-подросток гражданина РФ освобождена из плена ХАМАС
Мир
Захарова назвала «глупостью русофобов» запрет Болгарией ее пролета над страной
Общество
Энергетики Крыма за день восстановили электроснабжение более 40 тыс. жителей
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и снежных заносах 30 ноября
Мир
ЦАХАЛ уничтожила трех нарушивших условия прекращения огня радикалов
Культура
Baldur’s Gate 3 собрал больше всех геймерских симпатий на The Game Awards
Армия
Военнослужащих ЗВО наградили за уничтожение танка Leopard 1A5 в зоне СВО
Мир
Bloomberg объяснило укрепление обороны Украины страхом наступления ВС РФ
Мир
Reuters сообщило о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера
Культура
Министр Любимова сообщила о продлении нацпроекта «Культура» до 2030 года

Для экипажей ВМФ России введут новый учебный курс по борьбе с морскими дронами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В программу боевой подготовки надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России войдет новый учебный курс — отражение атаки безэкипажных катеров. Об этом рассказал источник «Известий» в Минобороны РФ. По его словам, новые боевые упражнения уже опробованы на всех флотах.

Сесть на «парту»: ВМФ получит судно для тренировки вертолетчиков
Экипажи Ка-27 и Ка-29 морской авиации смогут отрабатывать новые навыки

«Мы учим экипаж грамотно маневрировать при атаке дрона, чтобы гарантированно уничтожить его огнем артиллерии или крупнокалиберных пулеметов на безопасной дистанции, ставить помехи средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.), вести визуальную и радиотехническую разведку», — рассказал собеседник издания.

Эксперты подтвердили важность обучения экипажей борьбе с морскими дронами в условиях, когда вооруженные формирования Украины сделали ставку на атаки кораблей ВМФ России с помощью безэкипажных катеров.

«Самое важное — своевременно обнаружить такую цель. Поэтому необходимо грамотно организовать круглосуточное наблюдение за морской поверхностью. Алгоритм действий прост: наблюдение, обнаружение, уничтожение. Также экипажу надо быть готовым к маневрированию, чтобы уйти от удара. Для уничтожения таких дронов, конечно, будут задействованы пушки и пулеметы», — объяснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Также эксперт уточнил, что хорошо было бы задействовать скорострельные автоматические орудия АК-630, которые раньше были ориентированы для борьбы с крылатыми ракетами, и усилить корабли крупнокалиберными пулеметами, а в бухтах организовать береговую охрану.

Кораблям ВМФ важно работать совместно с самолетами и вертолетами. В частности, с российскими истребителями, которые благодаря радиолокационным станциям (РЛС) хорошо видят такие катера.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Снять волнение: экипажи кораблей ВМФ обучат бороться с морскими дронами

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023