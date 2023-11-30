Реклама
Прямой эфир
Мир
Вице-президент США Харрис намекнула на «восстание машин» в будущем
Общество
Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные
Экономика
Минфин отказал регионам в праве регулировать время работы «наливаек»
Происшествия
Двоих жителей ДНР предостерегли от контактов со спецслужбами Украины
Мир
Дочь-подросток гражданина РФ освобождена из плена ХАМАС
Мир
Захарова назвала «глупостью русофобов» запрет Болгарией ее пролета над страной
Общество
Энергетики Крыма за день восстановили электроснабжение более 40 тыс. жителей
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и снежных заносах 30 ноября
Мир
ЦАХАЛ уничтожила трех нарушивших условия прекращения огня радикалов
Культура
Baldur’s Gate 3 собрал больше всех геймерских симпатий на The Game Awards
Армия
Военнослужащих ЗВО наградили за уничтожение танка Leopard 1A5 в зоне СВО
Мир
Bloomberg объяснило укрепление обороны Украины страхом наступления ВС РФ
Мир
Reuters сообщило о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера
Культура
Министр Любимова сообщила о продлении нацпроекта «Культура» до 2030 года

Для НКО разработали меры по упрощению отчетности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Упростить систему отчетности для некоммерческих организаций (НКО) через цифровизацию процесса предложили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Идеи были направлены в Министерство экономического развития, сообщили «Известиям» в агентстве.

Программный бой: часть НКО переведут на госсерверы в 2024-м
Почему это важно для россиян и чем опасны хакерские атаки на социальные некоммерческие организации

Предлагается создать электронную платформу для НКО, через которую в режиме «единого окна» они смогут формировать и направлять в различные ведомства необходимые данные и документы. Платформа позволит также унифицировать предоставление информации для получения мер государственной поддержки — субсидий и грантов.

Высокая административная нагрузка остается одной из главных проблем НКО, отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

«В течение года, даже в рамках упрощенной системы отчетности, организациям некоммерческого сектора требуется направить в уполномоченные органы порядка 36 документов. Такие рутинные процессы отнимают большое количество времени, которое сотрудники НКО могли бы потратить на работу с людьми», — сказала она «Известиям».

Создать электронную систему предлагается на базе Единой информационной системы в сфере развития добровольчества Добро.РФ. Там уже зарегистрировано более 5 млн пользователей и более 17 тыс. некоммерческих организаций и общественных объединений.

В АСИ также считают важным создать личный кабинет для некоммерческих организаций на портале «Госуслуги». Данные, которые загружаются через него, будут распределяться на основе межведомственного взаимодействия. То есть подавать все документы можно будет один раз и в одном месте. Кроме того, предлагается синхронизировать сроки предоставления годовой отчетности в различные ведомства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всем едино: для НКО хотят серьезно упростить систему отчетности

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023