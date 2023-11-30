Для НКО разработали меры по упрощению отчетности

Упростить систему отчетности для некоммерческих организаций (НКО) через цифровизацию процесса предложили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Идеи были направлены в Министерство экономического развития, сообщили «Известиям» в агентстве.

Предлагается создать электронную платформу для НКО, через которую в режиме «единого окна» они смогут формировать и направлять в различные ведомства необходимые данные и документы. Платформа позволит также унифицировать предоставление информации для получения мер государственной поддержки — субсидий и грантов.

Высокая административная нагрузка остается одной из главных проблем НКО, отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

«В течение года, даже в рамках упрощенной системы отчетности, организациям некоммерческого сектора требуется направить в уполномоченные органы порядка 36 документов. Такие рутинные процессы отнимают большое количество времени, которое сотрудники НКО могли бы потратить на работу с людьми», — сказала она «Известиям».

Создать электронную систему предлагается на базе Единой информационной системы в сфере развития добровольчества Добро.РФ. Там уже зарегистрировано более 5 млн пользователей и более 17 тыс. некоммерческих организаций и общественных объединений.

В АСИ также считают важным создать личный кабинет для некоммерческих организаций на портале «Госуслуги». Данные, которые загружаются через него, будут распределяться на основе межведомственного взаимодействия. То есть подавать все документы можно будет один раз и в одном месте. Кроме того, предлагается синхронизировать сроки предоставления годовой отчетности в различные ведомства.

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Всем едино: для НКО хотят серьезно упростить систему отчетности