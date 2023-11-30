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В Москве произошел пожар в квартире многоэтажного дома

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Фото: РЕН ТВ
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В одной из квартир многоэтажного дома на севере Москвы в ночь на 30 ноября произошел пожар. Два человека смогли эвакуироваться самостоятельно, один, по предварительным данным, погиб. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Известий».

Пожар произошел на втором этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Дубки в Северном административном округе.

«До прибытия пожарной охраны квартиру самостоятельно покинули два человека», ― отметил собеседник «Известий».

Однако, по предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Информация о причинах возгорания устанавливается.

Ранее, 27 ноября, в поселке Знамя Октября в Новой Москве два человека погибли после падения из окна горящей квартиры. По информации МЧС, горела квартира на 11-м этаже жилого 14-этажного дома.

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