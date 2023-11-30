В Госдуме заявили о возможном возвращении к вопросу о запрете на экспорт топлива

В Госдуме готовы вновь поставить вопрос перед правительством о введении запрета на экспорт, если рост цен на топливо внутри России будет значительным. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских.

«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так. Основная причина — возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта», — сказал он.

При этом Ананских выразил надежду, что крупные российские нефтяные компании сами начнут сдерживать цены на внутреннем рынке, чтобы ограничительные меры в отношении них не повторились.

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