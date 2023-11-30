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В Госдуме заявили о возможном возвращении к вопросу о запрете на экспорт топлива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуме готовы вновь поставить вопрос перед правительством о введении запрета на экспорт, если рост цен на топливо внутри России будет значительным. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских.

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«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так. Основная причина — возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта», — сказал он.

При этом Ананских выразил надежду, что крупные российские нефтяные компании сами начнут сдерживать цены на внутреннем рынке, чтобы ограничительные меры в отношении них не повторились.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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