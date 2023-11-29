Путин пошутил о слезах Силуанова при новых бюджетных тратах

Президент России Владимир Путин пошутил о том, что министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам. Так он отреагировал на предложение рассмотреть возможность расширить функционал «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской картой».

«Идея сама по себе хорошая. Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету»», — с улыбкой предположил Путин 29 ноября на встрече с молодыми учеными.

Как отметил глава государства, необходимо, чтобы правительство проработало вопрос расширения действия Менделеевской карты. Также следует определить, с какого времени федеральный бюджет сможет поддержать эту инициативу. Путин подчеркнул, что сейчас бюджет практически принят, и внести туда дополнительные изменения будет не просто.

«В данном случае [деньги выделяют на Менделеевскую карту] партнеры — крупные компании, для них это крупные расходы, это же не бюджетные деньги. Конечно, это [Менделеевская карта] нужна, обязательно это сделаем, проговорим и с теми, кто финансирует эту работу в рамках Менделеевской карты», — подчеркнул Путин.

Проект «Менделеевская карата» инициировала партия «Единая Россия» совместно с Минобрнауки и Советом при президенте РФ по науке и образованию. Участниками проекта станут 200 тыс. человек, в числе которых ученые до 25 лет, аспиранты, студенты — победители и призеры олимпиад «Я — профессионал», школьники старших классов, которые стали победителями и призерами Всероссийских олимпиад.