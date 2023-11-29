Путин указал на содержание в русском геноме хорошей информации

Русский геном содержит в себе хорошую информацию, поскольку в нем много всего намешано. Об этом 29 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

В беседе с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический кампус» Алиной Демкиной глава государства подчеркнул, что у русского человека «довольно сложный геном», поскольку на территории страны всё замешано, «что очень хорошо».

«Информация такая хорошая там», — отметил президент.

Демкина также сообщила Путину о проведенном на базе Центра Димы Рогачева исследовании, в ходе которого было обнаружено множество ранее не описанных в мировой практике причин гематологических заболеваний.

«Такие результаты были достигнуты за год работы, что говорит о мировом уровне нашей работы. Эти находки по своей генетической природе уникальны», — указала научный сотрудник.

При этом президент заявил, что таких результатов «в мире нет», и посоветовал не стесняться своих достижений.

Кроме того, Путин в ответ на просьбу Демкиной продлить проект по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году сказал, что компания «Роснефть» намерена направить порядка 20 млрд рублей на генетические исследования, и это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения этих целей. Он также пообещал обсудить данный вопрос с главой компании Игорем Сечиным.

Ранее в этот день глава государства заявил, что развитие генетики дает судьбоносные преимущества странам, поэтому России нельзя ничего пропускать в данной сфере. По словам Путина, генетика будет в основе прогресса по многим направлениям деятельности государств и жизнедеятельности человека.