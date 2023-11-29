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Путин заявил о судьбоносных преимуществах развития генетики для стран

Путин: развитие генетики обещает странам судьбоносные преимущества
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Развитие генетики обещает судьбоносные преимущества странам, России нельзя ничего пропускать в данной сфере. Об этом 29 ноября заявил президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

«Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить», — подчеркнул он.

По словам главы государства, в РФ сейчас относятся к генетике как чрезвычайно важному направлению исследования в отличие от времен СССР, когда эту науку называли «продажной девкой империализма». Она, как и искусственный интеллект, будет в основе прогресса по многим направлениям деятельности государств и жизнедеятельности человека, добавил Путин.

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Ранее в этот день президент в ходе встречи с участниками конгресса отметил, что в России необходимо увеличить число фундаментальных исследований, чтобы на них могли опираться отечественные производители. В стране нужно сделать «что-то свое для того, чтобы эффективно работало на практике в прикладном смысле», добавил он, указав, что российские власти продолжат поддерживать фундаментальные исследования.

В начале октября Путин в разговоре со школьниками также назвал генетику оружием страшной разрушительной силы. По его словам, это очень важная и опасная сфера, поэтому важно, чтобы позитивные начала, которые заложены в самом предмете, не превратились в угрозу для человечества.

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