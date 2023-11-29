Бойцы UFC Тактаров и Монсон сыграют в нарды на турнире

Главным событием всероссийского турнира по длинным нардам «BetBoom Новогодний Кубок Федерации-2023» станет поединок бойцов UFC Олега Тактарова и Джеффа Монсона. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла в МИЦ «Известия».

После боя в августе этого года, который закончился ничьей, Тактаров и Монсон договорились об интеллектуальном реванше на поле для нард.

«К сожалению, мой оппонент Джефф Монсон не смог присутствовать на пресс-конференции по уважительной причине, однако он прислал видео-обращение в своем фирменном стиле, пообещав «сделать» меня в матче по нардам», — поделился Тактаров. По его словам, они с Монсоном постоянно противостоят друг другу: то на ринге, то в кулинарных поединках. «Но, как я всегда говорил, и повторю еще раз — те, кто учил Монсона, учились у меня. Поэтому сделаю его я, так будет и в нардах», — добавил он.

Финал турнира «BetBoom Новогодний Кубок Федерации-2023» пройдет 17 декабря. Побороться за победу смогут игроки, которые пройдут отборочные этапы и попадут в профессиональный финал. Отборочные турниры в формате дистанционного соревнования стартовали 24 ноября. 3 декабря будут определены 32 лучших игрока, которые и станут участниками финала в очном формате по олимпийской системе. Общий призовой фонд составит 5 млн рублей.

В специальных «звездных» турнирах за победу и звание обладателя кубка также будут бороться такие именитые спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, футболисты Дмитрий Булыкин, Вячеслав Малафеев, а также недавно переехавший в Россию боксер-тяжеловес Кевин Джонсон.

Как рассказал президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин, в настоящее время нарды как вид спорта развивается в 55 субъектах РФ. Перед федерацией стоит задача популяризировать нарды во всех регионах страны, а также выйти на международный уровень, добавил он.