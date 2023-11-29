На футболиста Роналду подали в суд в США из-за криптовалюты

На португальского футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду подали коллективный иск в США из-за рекламы и продвижения криптовалютной биржи Binance. Об этом 29 ноября сообщило Cointelegraph.

Как сообщает издание, иск был подан 27 ноября в окружной суд США во Флориде. В нем сообщается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

Истцы требуют возмещения ущерба и покрытия судебных издержек.

В 2022 году Роналду заключил с Binance многолетнее сотрудничество, в рамках которого была создана серия его NFT-токенов (цифровое произведение искусства, привязанное к криптовалюте).

До этого, 16 сентября, Роналду подал в суд на свой бывший футбольный клуб «Ювентус». Причиной стала задолженность по зарплате во время пандемии коронавируса. Футболист хочет получить деньги, которые по обоюдному соглашению были заморожены на время карантина. Речь идет о сумме €19,9 млн.