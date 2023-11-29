В Молдавии отказали в воинских почестях умершему участнику Сталинградской и Курской битв

Минобороны Молдавии отказало в последних воинских почестях кавалеру трех орденов Великой Отечественной войны (ВОВ), участнику Сталинградской и Курской битв полковнику Павлу Гладкову, который 27 ноября скончался на 103-м году жизни. Об этом 29 ноября сообщает Telegram-канал «ТСВ Приднестровье».

Также сообщается, что Агентство военной науки и памяти отказало и в предоставлении помещения Дома армии для церемонии прощания с ветераном.

«Министерство обороны отказало в выделении салютной команды, ссылаясь на положения ЧП. При этом два месяца назад Мирчу Снегура [первый президент Молдавии], не воевавшего ни одного дня, хоронили под троекратный оружейный залп. В нашей стране есть не только неправильные живые, но и неправильные мертвые. А для тех, кто разделяет нас, сидя в руководстве страны, ни законы мирские, ни заповеди Божьи не имеют никакого значения», — отмечается в Telegram-канале «Солдат Победы».

Уточняется, что прощание с ветераном пройдет 30 ноября в 9:00 по адресу: Дачия, 38. Отпевание ветерана состоится в храме Воскресения Господня на кладбище Святого Лазаря.

Во время Великой отечественной войны (ВОВ) Гладков был тяжело ранен на Курской дуге, войну закончил командиром зенитно-артиллерийской батареи в звании старшего лейтенанта. С 2017 по 2020 год Гладков был активным членом Совета гражданского общества при президенте Молдовы, передает сайт Noi.md.

Ранее в этот день стало известно о смерти Гладкова. По словам Алексея Петровича, он был последним из ныне живущих ветеранов, принимавших участие в Сталинградской и Курской битвах. В конце войны Гладков оказался в Германии. Всего за время боевых действий батарея Гладкова уничтожила 37 самолетов и свыше 200 немецких военнослужащих.