Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв

В Молдавии на 103-м году жизни скончался кавалер трех орденов Отечественной войны Павел Гладков. Ветеран Великой отечественной войны (ВОВ) принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, сообщает 27 ноября глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«На 103-м году жизни в строй Бессмертного полка встал командир батареи 80-го гвардейского зенитного артиллерийского Минского полка 1-го гвардейского танкового Донского корпуса, кавалер трех орденов Отечественной войны, Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией», кавалер высшей награды Молдовы ― ордена Республики полковник Павел Васильевич Гладков», ― написал Петрович в Telegram-канале оргкомитета.

Ветеран ВОВ принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, а в конце войны оказался в Германии. Всего за время боевых действий, отмечает Петрович, батарея Гладкова уничтожила 37 самолетов и свыше 200 немецких военнослужащих.

Кроме того, сообщил глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа», Гладков стал последним ветераном, принимавшим участие в перечисленных военных действиях, который проживал в Республике Молдова.