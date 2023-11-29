Суд постановил исключить из санкционного списка Евросоюза Александра Пумпянского

Решением суда Европейского союза (ЕС) из санкционного списка объединения исключен Александр Пумпянский — сын российского бизнесмена, бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Это следует из документа, опубликованного в среду, 29 ноября, на сайте европейского суда.

Решение суд принял, сочтя недоказанным заявление Совета ЕС о причастности Александра Пумпянского к действиям «по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины».

Также по решению суда Совет ЕС должен будет оплатить судебные издержки истца. При этом Пумпянскому отказано в возмещении морального ущерба в размере €100 тыс.

Ранее, 22 ноября, в РБК сообщили, что российские миллиардеры Геннадий Тимченко, Дмитрий Пумпянский, Михаил Гуцериев и Тигран Худавердян обжаловали в Европейском суде юстиции решение оставить в силе введенные против них санкции ЕС.

Власти Евросоюза 9 марта 2022 года обнародовали санкционный список, в который попал ряд российских бизнесменов. В него наряду с другими крупными предпринимателями вошел председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский и члены его семьи.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.