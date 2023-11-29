Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского

Суд Евросоюза (ЕС) постановил исключить Александра Пумпянского, сына российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, из черного списка ЕС, однако при этом отказал ему в выплате возмещения морального ущерба в €100 тыс. Об этом 29 ноября говорится в опубликованном решении на сайте суда.

Отмечается, что суд счел недоказанным заявление Совета ЕС о причастности Александра Пумпянского к действиям «по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Совет Евросоюза должен оплатить судебные издержки истца, а Еврокомиссия, в свою очередь, добровольно подключившаяся к разбирательству, оплатить собственные судебные расходы.

В какой срок будут сняты санкции против 36-летнего Пумпянского, не указывается. Это решение может быть опротестовано в Европейском суде юстиции.

До этого, 22 ноября, РБК сообщал, что российские миллиардеры Геннадий Тимченко, Дмитрий Пумпянский, Михаил Гуцериев и Тигран Худавердян обжаловали в Европейском суде юстиции решение оставить в силе введенные против них санкции ЕС.

Власти Евросоюза 9 марта 2022 года обнародовали санкционный список, в который вошел ряд российских бизнесменов. В него наряду с другими крупными предпринимателями вошел председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский и члены его семьи.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.