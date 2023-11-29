Эксперты заявили об отказе россиян от длительных отпусков

В 2023 году россияне стали меньше проводить времени в отпусках, выяснил сервис «Тинькофф Путешествия» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

Например, если летом 2020 года средняя продолжительность поездки для двух человек составляла 8,5 дня, то в 2022-м и 2023-м — 7,6 дня.

«При этом средняя продолжительность отпуска растет с количеством пассажиров в билете. Например, если в 2023 году один пассажир в среднем путешествует 6,8 дня, то для трех пассажиров продолжительность отпуска составляет уже более 8 дней», — рассказали эксперты.

Аналитики также определили самые популярные страны, которые пользовались спросом у россиян в этом году. В пятерку лидеров на конец лета вошли Турция, Таджикистан, Киргизия, Армения и Узбекистан. Что касается путешествий внутри страны, то первые три места по доле перелетов заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Эти направления пользуются популярностью у россиян независимо от времени года.

«В 2020 году больше трети авиарейсов совершались в зарубежном направлении. В период пандемии доля внутренних путешествий выросла до рекордных 93-97%. Доля зарубежных путешествий стала расти после отмены ковидных ограничений и открытия стран для туризма. К осени 2023 года заграничные поездки составили 23-24% и стремятся к показателям на начало 2020 года в 34-37%», — заявили специалисты.



По словам экспертов, до пандемии коронавируса путешествие за границу россияне планировали заранее: до 45% билетов приобреталось за два месяца до вылета. После отмены или ослабления ограничений, связанных с распространением инфекции, жители страны изменили привычки: теперь лишь треть билетов приобретается за 1-2 месяца и более 50% покупается за 1-2 недели до вылета.

При этом больше половины билетов на внутренние рейсы покупаются меньше чем за две недели до вылета, из них 23% — за три дня до поездки, а 10% — непосредственно в день вылета.

Пик покупок авиабилетов приходится на обеденное время в будни и на ночь.