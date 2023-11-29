Тело мужчины обнаружили в туалете Симоновского суда Москвы

В Москве 46-летний мужчина, находившийся под домашним арестом, умер в туалете Симоновского суда после заседания, его тело обнаружили лишь на следующий день. Об этом сообщил источник «Известий» в среду, 29 ноября.

«Тело нашли только сегодня утром. Он пролежал в туалете незамеченным около 18 часов», — рассказал источник.

Он добавил, что, предварительно, после заседания мужчина зашел в туалет, где резко почувствовал себя плохо и скончался. Вероятно, причиной этого стали проблемы с сердцем.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

В декабре прошлого года в Баку обвиняемый в мошенничестве азербайджанский чиновник умер в зале суда в ходе заседания. Мужчине было 62 года. В ноябре того же года схожий инцидент произошел в Москве. Обвиняемый в мошенничестве Евгений Пчелкин скончался в здании суда. Позже источник «Известий» сообщил, что причиной смерти 47-летнего мужчины стала тромбоэмболия легочной артерии.