В России предложили разрешить рекламу виноделен. Такой законопроект внесен 29 ноября в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

Документ предлагает разрешить размещать на рекламных конструкциях сведения о винодельческих хозяйствах. Коснется это только субъектов РФ, в границах которых расположены такие винодельческие зоны, районы, терруары.

«Эта инициатива давно обсуждалась с профессиональным сообществом на различных площадках. Виноградари настаивают, что это поможет рассказать об особенностях территорий и терруаров, привлечь туристов, показать, что отечественные вина — это высококачественный продукт», — сказал «Известиям» один из его авторов, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

По его словам, это так же позволит установить указатели винных маршрутов, увеличить узнаваемость региональных вин российского производства, будет способствовать развитию гастрономической культуры и аграрного туризма.

«Конечная цель — создать благоприятные условия для развития виноградарства и виноделия и увеличить производство качественной отечественной продукции. У нас есть девять виноградо-винодельческих зон: Дагестан, Долина Дона, Долина Терека, Крым, Кубань, Северная Осетия – Алания, Ставрополье, Нижняя Волга и Адыгея. В разных регионах отрасли развиваются неравномерно: Кубань и Крым — безусловные лидеры, а где-то идет активное становление», — объяснил депутат.

Он уточнил, что авторы законопроекта считают важным поддержать инвестиции винодельческих компаний в производство рекламой винодельческой культуры, привлечь туристов к изучению специфики технологий производства и уникальных виноградо-винодельческих терруаров.

«Хочу отметить, что рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах», — уточнил Алтухов.

Ранее, 9 ноября, глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на Российском винодельческом форуме, сообщил, что в прошлом году площадь виноградных насаждений в стране превысила 100 тыс. га, а в этом планируется заложить еще около 5 тыс. га новых виноградников. По его словам, в 2022 году отрасль собрала рекордный урожай винограда — 890 тыс. т, в 2023-м прогнозируется 760 тыс. т.