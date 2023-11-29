Кириенко выступил на открытии мемориала «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске

В Луганске в среду, 29 ноября, состоялась церемония открытия Мемориального комплекса на месте стихийного захоронения людей, погибших во время боев в 2014 году, которое в народе получило название «Незаживающая рана Донбасса».

На этом же месте похоронены и гражданские и военные из других городов республики уже во время специальной военной операции (СВО). Всего здесь захоронены 394 человека, 223 из которых являются мирными жителями. 254 луганчанина не опознаны до сих пор.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в церемонии открытия комплекса.

«Это очень важный долг памяти по отношению к героям Луганской Народной Республики, героям Донбасса, которые в 2014 году встали на защиту своей земли, стали отстаивать свое право быть частью русского мира, частью России, говорить на русском языке. Право на то, чтобы их дети учились в школе и читали книги на русском. И за это их начали убивать», — отметил Кириенко.

Территорию мемориала благоустроило Российское военное-историческое общество (РВИО) по просьбе властей Луганской Народной Республики (ЛНР). Входную группу открывает фигура матери, держащая на руках убитого сына. Архитектурной доминантной выступает 16-метровый обелиск с ангелом, в руку которого вложен крест.

В сентябре, на открытии второй очереди мемориалов на кургане Саур-Могила, Кириенко отмечал, что монументы и мемориальные комплексы Донбасса являются местами гордости всей страны. Разрушенный в ходе боев 2014 года мемориал Саур-Могила удалось полностью восстановить ко Дню освобождения Донбасса, 8 сентября, открылась вторая очередь этого комплекса.

Во время открытия памятника истории президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Президент отметил, что бойцы Красной армии совершили подвиги за гранью возможностей человека и упрочили триумф советских войск на Курской дуге.