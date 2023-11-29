В России стартовали неофициальные показы «Заветного желания» от Disney

Мировая премьера нового мультфильма от Disney «Заветное желание» состоялась 23 ноября. Проект приурочен к столетнему юбилею студии, но пока что проваливается в мировом прокате. Общий заработок анимации в первый уикенд составил около $49 млн, $30 млн из них пришлись на внутренний рынок — в США и Канаде. При этом бюджет фильма — около $175–200 млн.

Несмотря на скромные результаты в мировом прокате, ряд российских киносетей уже начал продажи билетов на сеансы мультфильма. «Заветное желание» уже с 28 ноября показывают в «Киноквартале», а в ближайший четверг лента появится в «Киномаксе», «Космике», «Синема 5». В афишах других организаций мультфильм заявлен на более поздние даты: в Mori Cinema его обещают показать со 2 декабря, в «Мираж синема» — с 7 декабря.

Везде сеансы идут в формате 2D по предсеансовому обслуживанию с короткометражными лентами. Цена на билет варьируется в зависимости от кинотеатра и времени сеанса, но средняя стоимость держится в районе 290 рублей.

Для СНГ «Заветное желание» на русский язык дублировала казахстанская студия MovieDalen. Она же делала перевод для «Капитана Марвел 2», который тоже попал в Россию через семь дней после мировой премьеры. С большой вероятностью именно это версию и будут показывать в кинотеатрах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 29 ноября в 10:00

«Заветное желание» от Disney проваливается в прокате