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Эксперты назвали цели поездки спецпосланника по санкциям ЕС в Центральную Азию

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Фото: REUTERS/Anadolu/Meiramgul Kussainova
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Во вторник, 28 ноября, стартовал визит спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана в Казахстан и Узбекистан, в ходе которого европейский политик постарается настроить страны Центральной Азии против России, чтобы те начали соблюдать антироссийские санкции. Об этом 29 ноября рассказали эксперты в беседе с «Известиями».

С добром ли пожаловал: посланник ЕС едет в Центральную Азию из-за санкций против РФ
Эта встреча станет уже третьей с начала года

На Западе целью визита спецпосланника изначально называли продолжение попыток пресечь возможность обхода Россией наложенных на нее санкций через страны, не входящие в ЕС. Примечательно, что, по сообщению Politico, европейского чиновника будут сопровождать официальные представители США и Великобритании.

Это уже третий визит еврочиновника по санкциям в регион Центральной Азии и второй в нынешнем году. Причем его поездка в Казахстан в апреле 2023-го имела вполне четкую цель — определить природу «необычных товаропотоков из ряда стран» в Россию.

Кроме того, в Казахстане видят причины усиленного внимания стран Запада к Центральной Азии как в геополитических, так и в сугубо экономических аспектах.

«Во-первых, идет перекройка «шахматной доски», о которой говорил [американский политолог и государственный деятель] Збигнев Бжезинский. Это перераспределение сфер влияния, пересмотр мировой архитектуры, связанный с последними событиями в мире. Во-вторых, роль Центральной Азии и Казахстана усилилась после возникновения проблем с логистикой, которые сейчас стали актуальны в мире, в том числе и для США, Европы и Китая», ― заявил «Известиям» казахстанский политик и общественный деятель Амиржан Косанов.

Несмотря на стремления западных политиков, отметил Косанов, испортить отношения бывших советских республик с Россией, Казахстан не намеревается нарушать дружественную связь с Москвой.

«У казахов есть пословица: лучше сосед, который рядом, чем дальний родственник. Я думаю, что в отношения между Казахстаном и Россией никто не может внести раскол. Казахстан ведет многовекторную политику и находит свое место в общей мировой турбулентной ситуации», ― резюмировал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Реэкспортный потенциал: в ЕС остались недовольны Казахстаном

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