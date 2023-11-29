Военный эксперт объяснил значение формируемых артбригад большой мощности

Новые артиллерийские бригады большой мощности будут играть одну из решающих ролей в ходе операций по прорыву обороны противника. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

«Сейчас в боевых действиях артиллерия играет огромную роль. Но именно артсистемы большой мощности должны обеспечить прорыв обороны», — рассказал он.

Ранее источники «Известий» в Минобороны РФ сообщили, что в российской армии началось формирование новых артиллерийских бригад большой мощности. Первая такая часть — 17-я артбригада большой мощности — уже сформирована в составе 3-го Запорожского армейского корпуса. Еще несколько новых соединений появятся в других армейских корпусах и армиях до конца года.

Они получат на вооружение крупнокалиберные пушки «Пион» и «Малка», а также минометы «Тюльпан». По словам Виктора Мураховского, «Тюльпаны» и «Малки» при грамотном использовании должны дополнять друг друга.

«Миномет «Тюльпан» хорошо работает против закрытых, бетонированных целей, древо-земляных укреплений и вообще против хорошо оборудованной с инженерной точки зрения обороны», — отметил он.

«Малка» нужна для контрбатарейной борьбы, объяснил эксперт. Большая дальность стрельбы обеспечивает ее хорошие возможности в борьбе с артиллерией противника. Также она позволит уничтожать важные цели на всю оперативную глубину построения украинских войск, уточнил он.

«Сейчас важно дождаться того момента, когда солдаты и офицеры полностью освоят технику. Мы скоро увидим всю мощь «Малок» и «Тюльпанов», — отметил Мураховский.

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Бригады подряд: ВС РФ усилят артиллерийские соединения большой мощности