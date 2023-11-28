Экономист спрогнозировал бюджетный кризис на Украине из-за роста госдолга

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос и на конец октября достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд, сообщило украинское министерство финансов. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал «Известиям» 28 ноября, что для Киева это невозвратные долги, и к середине 2024-го в стране ожидается бюджетный кризис

«[Госдолг] продолжит расти. Для Украины это невозвратные долги, то есть Украина давно банкрот», — сказал эксперт.

Как он отметил, 50% бюджета страны формируется за счет помощи иностранных государств. Долги Киев вернуть не может, и накопление долга будет продолжаться за счет западных кредитов, подачек, всего остального, считает экономист.

«Это просто продолжение агонии и дальнейшее усугубление безвыходного положения для украинской экономики», — подчеркнул он.

При этом в связи с сокращением потенциальной помощи прогнозируется кризис.

«Уже к середине следующего года на Украине ожидается серьезный бюджетный кризис, когда у них просто не будет денег для выплаты зарплат, социальных расходов и всего остального. Взять в долг они больше не смогут, потому что им никто не даст», — заключил Зубец.

Ранее, 17 октября, министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству «Укринформ» сообщил, что Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании со стороны Запада внутренними мерами. По его мнению, такое положение будет сохраняться годами. Также он рассказал, что власти не могут изменить налоговую политику: инструменты увеличения доходов бюджета ограничены.