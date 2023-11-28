В Ульяновской области привели в порядок 88 дворов
В Ульяновской области в 2023 году привели в порядок 88 дворов и более 20 общественных пространств. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает ulpravda.ru во вторник, 28 ноября.
«Например, в Барыше преобразился сквер Строителей, в Сенгилее — парк «Молодежный», в Ульяновске — сквер Антонова, в Димитровграде — «Рыба-парк». Дворы стали уютнее в пяти муниципалитетах, например в Ульяновске это 31 объект», — сказал губернатор региона Алексей Русских.
В 2024 году в Ульяновской области планируют благоустроить 71 двор, 16 парков, скверов и аллей.
Ранее в октябре сообщалось, что на ремонт взрослой поликлиники Сурской районной больницы направили 17 млн рублей. В первую очередь обновят крышу.